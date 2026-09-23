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Tekirdağ Hava Durumu! 23 Eylül Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 23 Eylül 2026 tarihi, yazın son günlerini hissediyor. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafif rüzgar denizden karaya esiyor ve ferahlatıcı bir etki sağlıyor. Cuma günü sıcaklıkların artış göstermesi ile 23 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Cumartesi ve Pazar, serinleme ve ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Dışarı çıkacaklar için uygun kıyafet seçimi ve su tüketimi öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Eylül Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

23 Eylül 2026 Çarşamba günü Tekirdağ'ın hava durumu, yazın son günlerinin sıcaklığını hissettiriyor. Hava bölgede oldukça ılık. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hafif bir rüzgar hissediliyor. Bu rüzgar denizden karaya doğru esiyor. Sıcaktan bunalanlar için ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Bugün dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün. Güneş arada bulutların arasından görünmeye çalışacak. Genel olarak açık bir hava bekleniyor.

Gelecek günlerde Tekirdağ'ın hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü hava sıcaklıklarının hafifçe yükselebileceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 23 derece civarlarına ulaşabilir. Cumartesi ve Pazar günleri için serinleme söz konusu olabilir. Cumartesi günü sıcaklık 18 dereceye kadar inebilir. Bu durumda kalın giyinmek gerekebilir. Hava durumu ani bir şekilde değişebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olabilir.

Nem oranının artması rahatsız edici bir atmosfer oluşturabilir. Nemli havalarda hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Bu, sizi rahatsız olmaktan korur. Uzun süre dışarıda kaldığınızda bol su içmeye dikkat edin. Bu, sıcak havanın etkilerini azaltır.

Tekirdağ'da yazın son günlerini yaşarken havanın değişken olduğunu unutmayın. Sıcaklıklar aniden değişebilir. Bu durum dışarıdaki planlarınıza engel olabilir. Gün içerisinde hava durumunu takip etmek önemlidir. Tekirdağ'daki hava durumu hakkında önceden bilgi sahibi olmak, uygun önlemler almanıza yardımcı olur. Böylece keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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