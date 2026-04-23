Tekirdağ Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 12 derece olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava daha sıcak ve güneşli olacak. 24 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 6 ile 20 derece arasında seyredecek. O gün hava parlak güneş ışığıyla dolu olacak. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 10 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu günlerde hava daha ılıman olacak.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem gelecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de faydalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına göre planlama yaparak dışarıda daha konforlu zaman geçirebilirsiniz.