Tekirdağ Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 23 Ocak 2026 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişecek. Bu durum Tekirdağ'ın bugünkü hava şartlarını belirliyor. Rüzgarın hızı saatte 16 kilometre civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişecektir. 24 Ocak Cumartesi günü hava 11 ile 7 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 15 ile 10 derece arasında tahmin ediliyor. Bu hava durumu önümüzdeki günlerde daha ılıman ve bulutlu olacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak dışarıda geçireceğiniz zamanı konforlu yapar. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirin.