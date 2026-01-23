HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

23 Ocak 2026 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağmurlu. Sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişiyor. Rüzgar saatte 16 kilometre hıza ulaşacak. Dışarı çıkarken şemsiye ve kalın giysiler almanız önemli. Önümüzdeki günlerde, özellikle 24 Ocak Cumartesi günü hava 11 ile 7 derece arasında bulutlu olacak. 25 Ocak Pazar günü ise, sıcaklık 15 ile 10 derece arasında tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmeye dikkat edin.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 23 Ocak 2026 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişecek. Bu durum Tekirdağ'ın bugünkü hava şartlarını belirliyor. Rüzgarın hızı saatte 16 kilometre civarında olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kalın giysiler giymeniz de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da değişecektir. 24 Ocak Cumartesi günü hava 11 ile 7 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık 15 ile 10 derece arasında tahmin ediliyor. Bu hava durumu önümüzdeki günlerde daha ılıman ve bulutlu olacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza şemsiye almak dışarıda geçireceğiniz zamanı konforlu yapar. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölümPencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm
Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.