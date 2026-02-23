Tekirdağ Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 6 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddetle esecek. Nem oranı sabah %91, gece ise %90 civarında olacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmak da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü, sıcaklık 12 ile 7 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 10 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 26 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 9 ile 4 derece arasında olacak. Hafif yağmur öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforu artırır. Şapkalar da rüzgarın etkisini azaltır. Hava koşullarına uygun giyinmek gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.