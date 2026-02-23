HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

23 Şubat 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklık 2 ile 6 derece arasında değişirken, kuzeydoğudan orta şiddetle rüzgar esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek ve parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek, rüzgarlı saatlerde ise rüzgar geçirmeyen kıyafetler seçmek konforu artıracak. Hava koşullarına uygun giyinmek, gün boyunca rahatlık sağlayacak.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Şubat 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu az bulutlu. Sıcaklık 6 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddetle esecek. Nem oranı sabah %91, gece ise %90 civarında olacak. Gün boyunca hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmak da faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Şubat Salı günü, sıcaklık 12 ile 7 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 10 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 26 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 9 ile 4 derece arasında olacak. Hafif yağmur öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforu artırır. Şapkalar da rüzgarın etkisini azaltır. Hava koşullarına uygun giyinmek gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuYeni haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'Meksika'yı yangın yerine çeviren çatışmalarda ABD detayı: 'Bu harika'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.