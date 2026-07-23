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Tekirdağ Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 23 Temmuz Perşembe günü hava durumu, güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 27 derece seviyesinde. Akşam saatlerinde de sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte 15 ile 20 kilometre arasında. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur ve bulutlu hava bekleniyor. Bu değişimlere göre hazırlıklı olmak, açık hava etkinlikleri için önemli. Güneş ışınlarından korunmayı ihmal etmeyin.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava genellikle güneşli ve sıcak. Gündüz sıcaklığı 27 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 15 ile 20 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %45 ile %60 arasında değişecek. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Gelecek günlerde Tekirdağ hava durumu değişiyor. 24 Temmuz Cuma hafif yağmurlu geçecek. 25 Temmuz Cumartesi bulutlu olacak. 26 Temmuz Pazar ise bol güneş ışığıyla devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 26 ile 27 derece arasında seyredecek. Geceleri sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 14 ile 22 kilometre arasında değişiyor. Nem oranı ise %55 ile %63 arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Özellikle sabah ve akşam serinliği için hazırlıklı olunmalı. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı koruyacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken rüzgar hızını göz önünde bulundurmak gerekir.

Tekirdağ'da 23 Temmuz Perşembe günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yaparak konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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