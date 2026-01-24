HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 24 Ocak 2026 Cumartesi itibarıyla hava durumu soğuk ve kapalı. Gündüz sıcaklık -3 ile 1 derece arasında değişiyor ve hissedilen sıcaklık -4.8 derece civarında. Nem oranı %79 seviyelerindeyken, rüzgar saatte 18.4 kilometre hızla esiyor. Dışarıda uzun süre kalacaklar kalın giyinerek rüzgarın etkisini azaltmalılar. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının değişeceği belirtiliyor, bu nedenle giyinme tercihleri özenle yapılmalı.

Tekirdağ Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

24 Ocak 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklığı -3 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -4.8 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 18.4 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:28'dir. Gün batımı ise 18:17'de gerçekleşecek.

Soğuk ve kapalı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, başınızı ve ellerinizi sıcak tutacak aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa, ara ara kapalı alanlara girerek ısınmak iyi bir seçenektir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı -4 ile 2 derece arasında olacak. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önem taşır.

Tekirdağ'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kapalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek gerekir. Hava koşullarına dikkat etmek sağlığınızı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.