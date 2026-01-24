Tekirdağ Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

24 Ocak 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklığı -3 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -4.8 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 18.4 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:28'dir. Gün batımı ise 18:17'de gerçekleşecek.

Soğuk ve kapalı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Ayrıca, başınızı ve ellerinizi sıcak tutacak aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Dışarıda uzun süre kalmanız gerekiyorsa, ara ara kapalı alanlara girerek ısınmak iyi bir seçenektir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. 25 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı -4 ile 2 derece arasında olacak. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önem taşır.

Tekirdağ'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kapalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek gerekir. Hava koşullarına dikkat etmek sağlığınızı korur.