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Tekirdağ Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hafif yağmurlu bir hava durumu öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıkları 26 derece civarında, geceyse 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. 25 Temmuz Cumartesi günü bulutlu, ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık değerlerine göre uygun giysi seçimi sağlığınız için önem taşıyor. Hava koşullarını takip ederek hazırlıklı olmak dikkat gerektiriyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarına düşecek. Rüzgarın hızı yaklaşık 9 km/saat olacak. Nem oranı %61 seviyelerinde kalacak. Bu nedenle, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu olarak tanımlanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Temmuz Cumartesi günü bulutlu bir hava sonrası açık bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26 derece civarında, gece sıcaklığı ise 18 derece civarına inecek. 26 Temmuz Pazar günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları ise 21 derecede seyredecek. 27 Temmuz Pazartesi günü parlak güneş ışığında hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 22 derecede kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler giyinmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Gündüzleri güneşli havalarda hafif kıyafetler seçmek faydalıdır. Ayrıca güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Hava sıcaklıkları arttığında bol su içmek de sağlığınız için gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak önem taşır.

Sonuç olarak Tekirdağ'da 24 Temmuz Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Bulutlu, güneşli ve sıcak günler yaşanacak. Hava durumunu düzenli takip etmek, uygun önlemler almak konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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