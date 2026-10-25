Tekirdağ Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Ekim 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu sonbaharın etkilerini hissettiriyor. Bugün hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında. Rüzgâr yer yer esintili bir hava sunuyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için serin ama ferahlatıcı bir atmosfer yaratıyor. Havanın genel durumu bulutlu. Hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların şemsiye alması iyi olabilir.

Pazar günü Tekirdağ’da dışarıda geçireceğiniz zaman, güzellikler sunuyor. Balkonlarınızda veya parklarda keyifli anlar yaşamak için ideal bir gün. Ancak bir ceket ya da hafif bir kazak bulundurmak faydalı. Hava sıcaklığı gün içinde dalgalanabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da hava durumu değişken bir seyir izleyebilir. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları 17 ile 21 derece arasında değişecek. Perşembe ve Cuma günleri hafif yağışlı hava devam edecek. Ardından hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Hava koşullarına bağlı etkinlikler için planlarınızı esnek yapmalısınız.

Sonbahar döneminde hava koşullarına uyum sağlamak önem taşıyor. Ani değişen hava durumları soğuk algınlığı hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak gıdalara yönelmek akıllıca olacaktır. Dışarıda yürüyüş yaparken dikkatli olmak şart. Kaygan zeminlere karşı tedbir almak önemlidir.

Tekirdağ'daki 25 Ekim 2026 Pazar hava durumu, serin ama keyifli bir gün sunuyor. Hava serin ama huzur verici. Önümüzdeki günlerde yine hafif dengesiz hava ile karşılaşacağız. Bu nedenle giysilerinizi ve etkinliklerinizi hava durumuna göre ayarlamanız faydalı olacaktır.