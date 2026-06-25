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Tekirdağ Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 30 derece seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 11 km/saat, nem oranı ise %55 olacak. Önümüzdeki günler için de benzer sıcak hava koşulları tahmin ediliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi, güneş ışınlarından korunmaları önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %55 seviyelerinde kalacak. Yağış olasılığı %25. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü sıcaklığın 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Bu durum, Tekirdağ'da sıcak ve güneşli bir hava beklentisini gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak zaruri. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak faydalı. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Tekirdağ'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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