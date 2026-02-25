Tekirdağ Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü, yağmur veya kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece ise sıcaklık -1 derece civarına inecek. 27 Şubat Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece, gece sıcaklığı -1 derece civarında seyredecek. 28 Şubat Cumartesi günü, bulutlu hava ile sıcaklık gündüz 7 derece olacak. Gece sıcaklık ise 1 dereceye yükselecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiye kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, hazırlıklı olmak günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.