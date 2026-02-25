HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında, akşam ise 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde 26 Şubat'ta yağmur ya da kar bekleniyor, 27 Şubat'ta ise güneşli bir hava hakim olacak. Su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak, bu değişken hava koşullarında sağlığınızı korumak için faydalıdır.

Seray Yalçın

25 Şubat 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Şubat Perşembe günü, yağmur veya kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece ise sıcaklık -1 derece civarına inecek. 27 Şubat Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece, gece sıcaklığı -1 derece civarında seyredecek. 28 Şubat Cumartesi günü, bulutlu hava ile sıcaklık gündüz 7 derece olacak. Gece sıcaklık ise 1 dereceye yükselecek.

Bu dönemde, yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiye kullanmalısınız. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, hazırlıklı olmak günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

