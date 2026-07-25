Tekirdağ Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

25 Temmuz 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak. Bu koşullar hava durumunu belirginleştirecek.

Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması sonucu terleme ile su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmeye dikkat edilmesi önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 22 ile 25 derece arasında seyredecek. Hava tamamen açık olacak. 28 Temmuz Salı günü 23 ile 26 derece arası sıcaklık bekleniyor. Açık hava koşulları devam edecek.

Sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemli. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de faydalıdır. Bol su içmek, dehidrasyonu önleyecektir. Açık hava etkinlikleri planlarken dikkat edilmesi gereken saatler var. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 - 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli.

Tekirdağ'da 25 Temmuz Cumartesi hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve güneşli hava öngörülüyor. Bu değişen hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta için önemlidir.