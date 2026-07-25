HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 25 Temmuz Cumartesi hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, gün boyunca kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Bu nedenle, yeterli su tüketmeye dikkat edilmesi önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlanırken güneşten korunmaya özen gösterilmelidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

25 Temmuz 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde olacak. Bu koşullar hava durumunu belirginleştirecek.

Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması sonucu terleme ile su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca yeterli miktarda su içmeye dikkat edilmesi önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak olacak. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık yine 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava açık olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 22 ile 25 derece arasında seyredecek. Hava tamamen açık olacak. 28 Temmuz Salı günü 23 ile 26 derece arası sıcaklık bekleniyor. Açık hava koşulları devam edecek.

Sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemli. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de faydalıdır. Bol su içmek, dehidrasyonu önleyecektir. Açık hava etkinlikleri planlarken dikkat edilmesi gereken saatler var. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, yani 10:00 - 16:00 arasında dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli.

Tekirdağ'da 25 Temmuz Cumartesi hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve güneşli hava öngörülüyor. Bu değişen hava koşullarına uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama
Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağımTrump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı! Rekor için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.