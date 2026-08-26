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Tekirdağ Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ hava durumu, 26 Ağustos 2026 itibarıyla değişkenlik gösteriyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor, öğle saatlerinde hafif artış bekleniyor. Parçalı bulutlu hava, aniden bastırabilecek yağışlarla dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde ise mevsim normallerinde sıcaklıklar, dolayısıyla serin rüzgarlar yazın bunaltıcı etkisini azaltacak. Günlük aktiviteler için hava durumunu takip etmek hayati önem taşımaktadır.

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ hava durumu 26 Ağustos Çarşamba 2026 itibarıyla değişken. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Bazen 19 ile 22 derece arasında değişim gözlemleniyor. Güne serin bir hava ile başlanıyor. Gün ilerledikçe sıcaklık hafif artış gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde hava ısınacak. Akşam saatlerinde ise serin rüzgarlar etkili olacak.

Bugün Tekirdağ'da hava parçalı bulutlu. Öğleden sonra bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Yağışlar, sıcak geçen günlerin ardından ferahlama sağlayabilir. Açık havada zaman geçirenlerin dikkatli olması önemli. Aniden bastıracak yağışlar, planları etkileyebilir.

Önümüzdeki günler daha stabil bir hava durumu sunuyor. Cuma günü mevsim normallerinde sıcaklıklar bekleniyor. 21 ile 23 derece arasında bir sıcaklık aralığı olması öngörülüyor. Akşamları hafif serin rüzgarlar hissedilecek. Bu, yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtulmayı sağlayacak. Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık zaman zaman 25 dereceye yaklaşabilir. Güneşli saatlerin sayısı arttıkça sıcaklık yükseliyor.

Tekirdağ'da hava durumu değişikliklerine dikkat etmeli. Yaz sona yaklaşırken, aniden gelen yağışlar günlük aktiviteleri etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmeli. Açık havadayken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Kıyafet seçiminde hafif ve kat kat giyinmek önerilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde soğuk hava hissedilebilir.

Tekirdağ'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken. Ancak yaz mevsiminin sıcaklıkları hissediliyor. Hava durumunu takip etmek ve dikkatli olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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