Tekirdağ Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

26 Aralık 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 7 derece civarında. Gece sıcaklık ise 0 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7.5 km/saat olarak tahmin edilmekte. Gün doğumu saat 08:32, gün batımı saati ise 17:46.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise -2 dereceye kadar düşecek. 28 Aralık 2025 Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında. Gece sıcaklığı yine -2 dereceye kadar düşecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu, sabah ve akşam saatlerinde sisli hava koşullarına yol açabilir. Sisli hava görüş mesafesini azaltabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli, sis farlarını kullanmalısınız. Soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Uygun giyinmeli ve açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

