HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli. Gün içinde sıcaklık 7 dereceye ulaşacak, gece ise 0 dereceye düşmesi bekleniyor. 27 Aralık'ta genel olarak güneşli bir hava hakimken, gündüz sıcaklık 6 derece olarak tahmin ediliyor. 28 Aralık'la birlikte hava bulutlu ve sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava koşulları nedeniyle sisli saatler görülebilir. Trafik güvenliği için önlemler almak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

26 Aralık 2025 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 7 derece civarında. Gece sıcaklık ise 0 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 7.5 km/saat olarak tahmin edilmekte. Gün doğumu saat 08:32, gün batımı saati ise 17:46.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklığı ise -2 dereceye kadar düşecek. 28 Aralık 2025 Pazar günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 8 derece civarında. Gece sıcaklığı yine -2 dereceye kadar düşecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşebilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu, sabah ve akşam saatlerinde sisli hava koşullarına yol açabilir. Sisli hava görüş mesafesini azaltabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmeli, sis farlarını kullanmalısınız. Soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Uygun giyinmeli ve açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Tekirdağ'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 7 derece civarında, gece ise 0 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sisli koşullar görülebilecek. Hava koşullarına uygun önlemler alarak günlük planlarınızı yapmanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.