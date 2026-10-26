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Tekirdağ Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

26 Ekim Pazartesi günü Tekirdağ hava durumu değişken bir seyir izliyor. Sabah saatlerinde hafif sis varken, gün içerisinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için kalın giysiler öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 17-19 dereceye düşebilir. Hava durumu ve hazırlıkların önemi sağlığı korumak adına büyük bir önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ hava durumu, 26 Ekim Pazartesi 2026'da değişken bir görünüm sergiliyor. Hava, sabah saatlerinde hafif sisli. Gün ilerledikçe, parçalı bulutlu bir hale dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iyi bir fırsat. Ancak, değişebilecek hava durumuna dikkat etmek önemli. Bulutlar, zaman zaman güneşi kapatabilir. Bu durum, sıcaklıkta bir düşüş yaratabilir.

Bugünkü hava durumu çok önemli. Tekirdağ'da yaşayanların, dışarı çıkacakları zaman yanlarına kalın giysiler almaları gerekiyor. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar, beklenmedik soğuk rüzgarlarla birleşebilir. Bu, rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek veya rüzgarlık ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha farklı olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıklar, 17 - 19 derece civarına düşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda giysilerinizi buna göre ayarlamakta yarar var. Hava tahmin analizlerine göre haftanın ortasında nem oranı artabilir. Yer yer hafif yağışlı günler gelebilir. Bu durum, tarım ürünleri açısından faydalıdır. Ancak dışarıda bulunacakların hazırlıklı olması gerekir.

Hava koşullarının bu kadar değişken olduğu bir dönemde, dikkatli olmak önemlidir. Uzun süre dışarıda kalacakların hava durumunu dikkate alarak plan yapması gerekiyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak, sağlığı korumakta yararlı olacaktır.

26 Ekim Pazartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu güneşli. Ancak önümüzdeki günlerde dikkatli davranmak gerekebilir. Değişen hava koşullarına göre kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Hava durumunu takip ederek, her duruma hazırlıklı olmak mümkündür.

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hava durumu Tekirdağ
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