Tekirdağ Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında. Hava güneşli. Gece sıcaklık 20 dereceye düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgarın hızı 5 km/s. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak. Pazartesi, 27 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı 32 dereceye ulaşacak. Hava bol güneşli olacak. Salı, 28 Temmuz 2026'da sıcaklık 30 derece civarında. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Çarşamba, 29 Temmuz 2026'da hava sıcaklığı yine 30 derece olacak. Hava açık kalacak. Perşembe, 30 Temmuz 2026'da sıcaklık 29 derece civarında. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekli. Bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde, çocuklar ve yaşlılar için serin alanlarda bulunmak sağlıklı olacaktır. Hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı.