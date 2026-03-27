Tekirdağ Hava Durumu! 27 Mart Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mart 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve değişken bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında. Gece ise 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 15 ila 20 kilometre arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu mevsim normallerine yakın kalacak. 28 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 15 derece seviyesinde olacak. 29 Mart Pazar günü ise sıcaklık 12 ile 13 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genelde güneşli geçecek. Zaman zaman kısa süreli sağanak yağışlar da olabilir. Rüzgarın hızı saatte 10 ile 15 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %60 ile %70 civarında kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğunda su tüketimine özen göstermelisiniz. Terleme nedeniyle vücut su kaybı yaşayabilir.

Genel olarak, Tekirdağ'da hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve değişken bir seyir gösterecek. Günlük hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.