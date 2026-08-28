Tekirdağ Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

28 Ağustos Cuma 2026 tarihi itibarıyla Tekirdağ hava durumu mevsim normallerine yakın sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Bugün Tekirdağ’da hava durumu 20 derece civarında. Güneşli aralıklarla bulutlu gökyüzü bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Yaz sıcaklarının etkisi bir nebze azalıyor. Soru soranlar için keyifli bir gün sunulmakta. Şehirdeki plajlar ve sahil noktaları için güzel bir fırsat var.

Tekirdağ’da deniz suyu sıcaklıkları da olumlu. 20-23 derece arasında değişiyor. Deniz tatilcileri için cazip bir hale geliyor. Hava durumu ve deniz genelini değerlendirdiğimizde, sahil boyunca yapılan aktivitelerin keyifli olacağı söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da hava koşulları benzer biçimde devam edecek. Haftasonu sıcaklıkların 19-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kısa süreli yağışlı havalar yaşanabilir. Güneşli günlerin de artacağı bir dönem bizleri bekliyor. Bu değişiklikler doğanın neşesini sürdüreceği anlamına geliyor. Tatil planı yapanlar için fırsatlarla dolu bir hafta sonu sunulabilir.

Hava koşullarına göre dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması faydalı olabilir. Güneşin etkili olduğu saatleri tercih etmeyebilirsiniz. Özellikle öğle saatlerine dikkat etmekte fayda var. Dışarıda kalmayı planlıyorsanız, güneş kreminizi yanınıza almayı unutmayın. Nemli havalardan korunmak da önemli. Hafif ve rahat giysiler tercih edebilirsiniz.

Tekirdağ'daki bugünün hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Önümüzdeki günlerde benzer bir hava hâkim olacak. Planlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Güzel günlerin tadını çıkarın.