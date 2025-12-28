HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

28-30 Aralık 2025 tarihleri arasında Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 0 ile 11 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Rüzgar sabah kuzey yönünden başlayıp, gün içinde değişkenlik gösterecek. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğukluğu artıracak. Bu nedenle, dışarı çıkarken kalın giyinmek sağlık açısından önem kazanacak.

Taner Şahin

28 Aralık 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -2 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık yine 4 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 2 derece civarında olacak. Rüzgar sabah 11 km/saat hızda esecek. Gündüz 17 km/saat, akşam 15 km/saat ve gece 14 km/saat olacağı öngörülüyor. Rüzgarın yönü sabah kuzey, gündüz güneydoğu, akşam doğu ve gece kuzeybatı olacak. Nem oranı sabah %88, gündüz %72, akşam %80, gece ise %86 civarında olacak. Basınç sabah 1016 hPa, gündüz 1014 hPa, akşam 1011 hPa ve gece 1010 hPa seviyelerinde bulunacak.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklığı 5 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık -1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -2 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık yine -4 derece civarında olacak. Rüzgar sabah 15 km/saat, gündüz 18 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 12 km/saat hızda esecek. Rüzgar sabah ve gündüz kuzey yönünden eserek, akşam ve gece kuzeybatıya dönecek. Nem oranı sabah %82, gündüz %62, akşam %74 ve gece %81 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 993 hPa, gündüz 995 hPa, akşam 994 hPa ve gece 992 hPa olacak.

30 Aralık 2025 Salı günü hava sıcaklıkları 0 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık -1 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye inerek, hissedilen sıcaklık -3 derece civarında kalacak. Rüzgarın sabah 14 km/saat, gündüz 20 km/saat, akşam 18 km/saat ve gece 19 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Rüzgar sabah, akşam ve gece kuzeybatı yönünde esecek. Nem oranı sabah %74, gündüz %58, akşam %71 ve gece %79 civarında olacak. Basınç sabah 1011 hPa, gündüz 1011 hPa, akşam 1010 hPa ve gece 1009 hPa seviyelerinde bulunacak.

Tekirdağ'da hava koşulları soğuk ve değişken. Bu durumu göz önünde bulundurmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını koruyabilmek için kat kat giyinmek önerilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksekken, sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek, sağlık açısından son derece mühimdir. Gerekli önlemleri almak tavsiye edilmektedir.

hava durumu Tekirdağ
