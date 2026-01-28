Tekirdağ Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 12 derece civarında, akşam ise 11 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar 9 ve 8 derece civarında olacak. Nem oranı %76 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden saatte 7 ile 14 kilometre arasında esecek. Bu koşullar altında, hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 29 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 12 derece olacak. Gece sıcaklığının 11 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar 8 ve 8 derece civarında çıkacak. Nem oranı %91 ile %93 arasında kalacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek.

30 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 12 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar 7 ve 7 derece civarında olacaktır. Nem oranı %90 ile %93 arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

31 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 8 derece olacak. Gece ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar -1 ve -1 derece civarında olacak. Nem oranı %93 olarak değişmeyecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 27 kilometre hızla esecek. Bu tarihlerde hava durumu soğuk ve bulutlu sürecek.

Bu soğuk ve bulutlu havalarda sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalıdır. Rüzgarın hızı arttıkça, rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanılmalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler hava koşullarına uygun hazırlık yapmalıdır. Bu, soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarının önüne geçecektir.