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Tekirdağ Hava Durumu! 30 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 30 Haziran 2026 Salı günü hava durumu sıcak, güneşli ve keyifli olacak. Gündüz sıcaklık 30-32 derece arasında bekleniyor. Gece ise bu değer 20-22 dereceye düşecek. Nem oranı %56 seviyelerinde olacak ve rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte 17 km hızla esecek. Yağış olasılığı ise %1 seviyesinde bulunuyor. Öğle saatlerinde güneşten korunmak için önlemler almak oldukça önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 30 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 30 Haziran 2026 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30-32 derece arasında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20-22 derece civarında olacak. Nem oranı %56 civarında. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte 17 km hızla esecek. Yağış olasılığı %1. Bu nedenle yağışlı bir hava beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'daki hava durumu benzer şekilde sürecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık yine 30-32 derece olacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklığın 28-30 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %54-56 arasında değişecek. Rüzgarın doğu-kuzeydoğu yönünden saatte 6-8 km hızla esmesi bekleniyor. Yağış olasılığı düşük kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirecekler için önlemler almak gereklidir. Gölgelik alanlarda durmak önemlidir. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek güneşin etkilerinden korur. Rüzgar etkisi için deniz kenarına gitmeyi planlayanlar dikkatli olmalıdır. Hava durumu değişmeyeceğinden, bu önlemleri almak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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