Tekirdağ Hava Durumu! 30 Mayıs Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genel olarak güneşli. Sıcaklıklar 25 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 derece arasında düşecek. Bugünkü hava açık ve ılıman bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 31 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 26 derece civarında olacak. 1 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 29 ile 31 derece arasında değişecek. 2 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 31 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak.

Güzel havaların tadını çıkarırken bazı önlemler almak faydalı. Güneşli günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak gerekir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmek sağlıklı olacaktır. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Bu şekilde Tekirdağ'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmek için önlemlerinizi almanızı öneririm.