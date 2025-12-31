HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 31 Aralık 2025'te soğuk ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığı 3 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde sıfırın altına inebilir. Yeni yılın başlangıcında, 1 Ocak 2026'da ise bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar -3.9 ile -0.7 derece arasında değişecek. Uygun giyinmek ve günlük hava raporlarını takip etmek bu dönemde önem arz ediyor.

Taner Şahin

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -4 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -5 dereceye kadar düşüş gösterebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -2 derece olacak. Hissedilen sıcaklık da -8 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %68. Gündüz %49, akşam %64, gece %69 civarlarında olacak. Basınç değerleri 1013 hPa ile 1016 hPa arasında değişecek.

1 Ocak 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Hava sıcaklıkları -3.9 ile -0.7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -8 dereceye kadar düşecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları -5.2 ile -0.3 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar -10 dereceye kadar inebilir. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sıcaklıklar -5.7 ile 2.3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar da -10 dereceye kadar düşebilir.

Bu soğuk hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giyilmeli. Rüzgardan korunmak önemlidir. Rüzgarın saatte 20 kilometre civarında olması bekleniyor. Bu nedenle, rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmeli. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha da hissedilir kılabilir. Nemden korunmak için su geçirmeyen giysiler kullanılmalı. Hava koşullarının ani değişikliklere uğrayabileceği unutulmamalı. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

