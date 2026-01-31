HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve çisenti şeklinde geçecek. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Yüksek nem oranı hissi olumsuz etkileyebilir. 1 Şubat Pazar'da rüzgar artacak ve sıcaklık 2 ile 5 derece arasında kalacak. 2 Şubat'ta da rüzgar sürecek, sıcaklık ise -4 ile 3 derece arasında değişecek. Bu süreçte sıcak tutan giysiler tercih edilmesi önem taşıyor.

Devrim Karadağ

31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Tekirdağ’da hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 08:20, gün batımı ise 18:23 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 1 Şubat Pazar günü, hava çok rüzgarlı olacak. Sıcaklık 2 ile 5 derece arasında seyredecek. 2 Şubat Pazartesi günü, rüzgar etkisini sürdürecek. Sıcaklık -4 ile 3 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü ise bol güneş ışığı bekleniyor, ancak sıcaklık 2 derece olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler tercih edilmeli. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha da hissedilir kılabilir. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı yaparken hava raporlarını takip etmenizde fayda var.

