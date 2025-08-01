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Tekirdağ'ın ardından Çeşme'de de su tehlikesi! 10 saate çıkarıldı

Tekirdağ'da yaklaşık 1 aydır devam eden su sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşanıyor. Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta, yazlıkçılar şehri terk ediyor. Tekirdağ'dan sonra Çeşme'de de susuzluk tehlikesi nedeniyle geçen hafta uygulanmaya başlayan günde 7 saatlik su kesintisi 10 saate çıkarıldı. İşte detaylar...

Tekirdağ'ın ardından Çeşme'de de su tehlikesi! 10 saate çıkarıldı
Cansu Akalp

İl genelinde bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydan beri devam eden su kesintileri nedeniyle zor günler yaşanıyor. Vatandaşlar, su sıkıntısı yaşamamak için mahallelerindeki çeşmelerden evlerine bidonlarla su taşıyor. Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte kesintilerin daha da sıklaştığı ifade eden vatandaşlar, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Tekirdağ ın ardından Çeşme de de su tehlikesi! 10 saate çıkarıldı 1

TESKİ TANKERLERİ

Yazlıkçıların yoğunlukla tercih ettiği Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan su sıkıntısına yönelik TESKİ tarafından tankerlerle su dağıtılmaya başlandı. Tankerler ilçede mobil olarak mahalleleri gezip, bölge halkına su ulaştırıyor. Ayrıca TESKİ’ye bağlı tesislerde hazır bulunan su da dağıtılıyor. Tesise gelenler ile görevliler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

ÇEŞME'DE DE SU KRİZİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynak olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

Tekirdağ ın ardından Çeşme de de su tehlikesi! 10 saate çıkarıldı 2

Geçen hafta başlayan günde 7 saatlik su kesintizi uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme geneline 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyeceği duyuruldu.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği vurgulandı.

İZSU 24 Temmuz'da ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ su kesintisi çeşme
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