Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların Tekirdağ'a dönüşü devam ediyor.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geliyor.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

