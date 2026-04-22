Tekirdağ sarıya büründü: Kanola tarlaları kartpostallık manzaralar oluşturdu

Baharın gelişiyle birlikte Tekirdağ genelinde açan kanola çiçekleri tarlaları sarıya boyadı. Kentin farklı noktalarında geniş alanlara yayılan kanola tarlaları, oluşturduğu eşsiz manzaralarla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Özellikle Tekirdağ başta olmak üzere kentin kırsal mahalleleri ve ilçelerinde kilometrelerce uzanan kanola tarlaları bahar aylarında sarı renge bürünerek adeta görsel şölen sunuyor. Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları ise bu eşsiz manzarayı görüntülemek için kanola tarlalarının bulunduğu bölgelere akın ediyor. Gün doğumu ve gün batımı saatlerinde güneş ışınlarının sarı çiçeklerle kaplı tarlalara yansımasıyla ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor. Özellikle dron ile yapılan çekimlerde sarı renkle kaplanan geniş araziler adeta "sarı denizi" andırıyor.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Tekirdağ’da çiftçiler tarafından yoğun olarak ekilen kanola bitkisi, hem tarımsal üretim hem de bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip. Kanola bitkisinden elde edilen yağın gıda sektöründe ve biyodizel üretiminde kullanılması, ürünü çiftçiler için değerli hale getiriyor.

Bahar aylarında çiçek açan kanola tarlaları sadece tarımsal üretim açısından değil, oluşturduğu doğal manzaralarla da dikkat çekiyor.

Kent genelinde baharın habercisi olarak görülen kanola tarlalarının önümüzdeki günlerde daha da yoğun şekilde çiçek açması beklenirken, ortaya çıkan manzaralar doğanın sunduğu en güzel görüntüler arasında yer alıyor. Tekirdağ’ın geniş tarım arazilerinde uzanan kanola tarlaları, bahar aylarında kente ayrı bir renk ve canlılık katmaya devam ediyor.



