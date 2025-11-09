HABER

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

