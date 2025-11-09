Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır