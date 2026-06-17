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Tekirdağ’da 500 metre arayla iki zincirleme kaza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 500 metre arayla iki ayrı noktada zincirleme kaza meydana geldi.

Tekirdağ’da 500 metre arayla iki zincirleme kaza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 500 metre arayla iki ayrı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 6 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.
Sabah saatlerinde Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi TOKİ bağlantısı mevkiinde, 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tekirdağ’da 500 metre arayla iki zincirleme kaza 1

Kazalarda yaralanan olmazken, 6 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kazaların ardından Ergene istikametinde uzun kuyruklar oluşurken, Kurtuluş Caddesi ve Erdal İnönü Caddesi’nde de trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekiplerince araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.

Tekirdağ’da 500 metre arayla iki zincirleme kaza 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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