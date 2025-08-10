HABER

Tekirdağ'da apartman dairesinde yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanda çıkan konut yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ’da apartman dairesinde yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmanda çıkan konut yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, sağlık ve elektrik işletmesi ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Tekirdağ’da apartman dairesinde yangın 2

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’da apartman dairesinde yangın 3

(İHA)

Tekirdağ
