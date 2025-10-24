HABER

Tekirdağ’da çukura dalan motosikletli düşüp yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da yoldaki çukur nedeniyle kaza yapan motosikletli genç hastaneye kaldırıldı.Kaza, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerindeki trafonun bulunduğu mevkide meydana geldi.

Tekirdağ Çorlu’da yoldaki çukur nedeniyle kaza yapan motosikletli genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Eski Çerkezköy Caddesi üzerindeki trafonun bulunduğu mevkide meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi yönüne seyreden Y.E.K.’nin (22) kullandığı motosiklet, daha önce kazıldığı ve sonrasında açık kaldığı öne sürülen yol ortasındaki çukura girdi. Kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Y.E.K. savrularak yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletli Y.E.K.’nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

