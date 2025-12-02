Tekirdağ’da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Malkara-Tekirdağ karayolunda tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kardeş yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Kavşağı’nda dün gece meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan K.İ idaresindeki tıra arkadan gelen otomobil çarptı. Araçta sürücü olarak bulunan Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından aracın arkasından gelen otomobilin sürücüsü Y.G. kontrolünü kaybedip kazaya karıştı. Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tır sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA