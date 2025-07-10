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Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08 Temmuz 2025 tarihinde Ergene ilçesi Edirne istikametinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 düzensiz göçmen yakalandı
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Göçmen ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08 Temmuz 2025 tarihinde Ergene ilçesi Edirne istikametinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, bir araçta farklı uyruklara mensup 7 yabancı uyruklu göçmen ve 1 organizatör tespit edilerek yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği, organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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