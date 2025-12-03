HABER

Tekirdağ’da göz kamaştıran manzara

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Balabanlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortaya çıkan renk şöleni, gökyüzünü izleyenlere görsel bir ziyafet sundu. Turuncu, pembe ve mor tonlarının hâkim olduğu etkileyici gün batımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tekirdağ’da göz kamaştıran manzara 1

Ufuk çizgisine doğru süzülen güneşin oluşturduğu canlı renkler ve gökyüzündeki bulutların aldığı biçimler, bölge sakinleri tarafından "son günlerin en güzel manzarası" olarak yorumlandı. Doğanın büyüleyici güzelliğini gözler önüne seren bu anlar, fotoğraf tutkunları için de kaçırılmayacak kareler oluşturdu.

Tekirdağ’da göz kamaştıran manzara 2

Muratlı kırsalında her mevsim farklı açıdan kendini gösteren gün batımı manzaraları, bölgenin doğal güzellikleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

Tekirdağ’da göz kamaştıran manzara 3

Kaynak: İHA

