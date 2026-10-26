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Tekirdağ’da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ’da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi üzerinde Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Ö.E.’nin kullandığı motosiklet ile bir iş yerinin önünden yola çıkan M.A.Ş.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Tekirdağ’da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 1

Yön tabelasının yerinden çıktığı kazada sürücüler ve motosikletteki 1 yolcu yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ’da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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