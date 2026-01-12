HABER

Tekirdağ'da jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın planlı istihbarat faaliyeti kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi’nde A.Y. ve K.D. isimli şahısların kullandığı araç, yol kontrol noktasında durduruldu. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 28 bin adet sentetik ecza, 5 bin adet extacy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 TL para ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve materyallere el konulurken, şüpheli şahıslar nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

