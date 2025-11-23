HABER

Tekirdağ’da motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ’da panelvan araçla çarpışan motosikletli kuryenin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.Kaza, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi yol ayrımında meydana geldi.

Tekirdağ’da panelvan araçla çarpışan motosikletli kuryenin ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Adnan Kahveci Caddesi yol ayrımında meydana geldi. S.U.’nun kullandığı motosiklet ile kapalı kasa panelvan araç çarpıştı.

Kaza sonrası başından yaralanan motosiklet sürücüsü S.U., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

