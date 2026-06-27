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Tekirdağ'da Perinthos Folkfest renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Perinthos Folkfest, renkli görüntülere sahne oldu.Marmaraerelisi Belediyesi tarafından Karadağ, Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Kolombiya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla bu yıl ilk kez Perinthos Folkfest düzenlendi.

Tekirdağ'da Perinthos Folkfest renkli görüntülere sahne oldu

Marmaraerelisi Belediyesi tarafından Karadağ, Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Kolombiya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla bu yıl ilk kez Perinthos Folkfest düzenlendi.

Festival, Rahmi Özcan Bulvarı’nda oluşturulan kortejin yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş sırasında yerli ve yabancı ekipler renkli görüntüler oluşturarak sahile ulaştı. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, Marmaraereğlisi'nde birlik ve beraberliğin olduğunu belirterek, "Bu akşam diller farklı olsa da duyguların aynı olduğu, sınırlar farklı olsa da insanlığın ortak olduğu değerlerde buluştuğu hep beraber Marmaraereğlisi'nden görülüyor. Halk dansları gösterileri sadece bir gösteri değildir. Her adım geçmişten bugüne yaşana bir hatıradır. Her ezgi bir milletin bir hafızasıdır. Benim hemşehrilerim biliyorum ki bizim gibi bir Rumeli göçmeni, Rumeliler burada. Bugün bizlerle Karadağ, Gürcistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Kolombiya, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri var. Kendilerine hoş geldin diyorum. Efendim biz biliyorsunuz aday olduğumuzdan bu yana diyoruz ki Marmaraereğlisi Tekirdağ'da, Trakya'da yetmez Türkiye'de dünyada tanılabilinen herkesin saygı gösterdiği, tarihin, barışın, kültürün, denizin başkenti olacak dedik. Biliyorsunuz Perinthos adında bir kazımız, Bayraklı Tepe'de dünyanın en büyük anfi tiyatrosu, denizin kenarında. Maramaraereğlisi'den bu tarih bu miras çıkıyor, onları kazıya öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Kültürün başkenti olacak dedik Marmaraereğlisi, olmaz dediler, başarının başkenti olacak dedik olmaz dediler. İşte bugün sayısı 10 civarında ülke ki Kolombiya'dan bile okyanus ötesinden bile Marmaraereğlisi'nde halk ile buluşmaya gelmişler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Festivalde Rumelili Orhan ve Kemal de sahne aldı.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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