HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tekirdağ’da su ürünleri denetimleri

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ’da su ürünleri denetimleri

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından perakende satış noktaları, göl ve göletler ile av araçlarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin yasal boy kriterlerine uygunluğu, avlanma yasaklarına riayet edilip edilmediği, ürünlerin izlenebilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca avcılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçleri de inceleyerek yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir balıkçılığın büyük önem taşıdığını belirterek, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Aksoy, "Denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla sahada denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hem su ürünleri kaynaklarımızın korunması hem de vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aksoy ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla ve ani kontroller şeklinde sürdürüleceği bildirdi.

Tekirdağ’da su ürünleri denetimleri 1

Tekirdağ’da su ürünleri denetimleri 2

Tekirdağ’da su ürünleri denetimleri 3


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyorOlukbaşı Yaylası’nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor
1100 yıl önceki gelenekle mezun oldular1100 yıl önceki gelenekle mezun oldular

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.