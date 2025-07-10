Tekirdağ’ın ilk kadın ilçe jandarma komutanı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Teğmen Elifnur Dağdeviren, Muratlı İlçe Jandarma Komutanı olarak atanmasının ardından hem personel içtiması hem de görev planlaması toplantılarıyla çalışmalarına başladı.

İçtima alan personeliyle toplantı yapan Komutan Dağdeviren, ardından sahaya çıkarak sorumluluk bölgesindeki Trafik Jandarma Timlerini denetledi. Tarlalarda çalışan çiftçilerle sohbet eden Komutan Dağdeviren, vatandaşların taleplerini dinledi, genel asayiş ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki işletmeleri de ziyaret eden Dağdeviren, denetimlerde bulunarak güvenlik uygulamalarını yerinde inceledi.

Kadın komutanın aktif saha çalışması, Jandarma Teşkilatı’ndaki kadın personelin artan rolünü ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(İHA)