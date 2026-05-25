HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde dere yatağına düşen 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi’nde evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek su akımına kapıldı. Aras nehrine doğru sürüklenen çocuk, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112’ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat, ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi’ne getirildi. Çocuk yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler.

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu 1

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu 2

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu 3

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu 4

Tekman’da dere yatağına düşen çocuk boğuldu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da Kurban Bayramı öncesi trafik uyarısıSamsun’da Kurban Bayramı öncesi trafik uyarısı
İstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandıİstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Kılıçdaroğlu'nun 10 kişilik ihraç listesini duyurdu!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Seçim sonuçları için şimdiden olay tahmin!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Belden aşağısına bir bakan bir daha baktı! Kimseyi umursamıyor

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

Dev markadan iflas: Ürünler yarı fiyata satışta, mağazalar kapanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.