Tekne fuarındaki röportajda 'Anlayamazsınız' deyip ağlamıştı: Küçük Kaan büyüdü, mesleği şaşırttı!

2014 yılında İstanbul’daki Boat Show tekne fuarında yapılan röportaj sosyal medyada fenomen videolar arasına girmişti. Teknelere olan aşkını ağlayarak anlatan Kaan, "Beni en çok çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi" demişti. Şu an 24 yaşında olan Kaan Kavrayış’ın Fransa’da havacılık okuyup pilot öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLMUŞTU

100 bin euroluk tekne alınınca gözyaşlarına boğulan ve muhabirin sorusuna "Anlayamazsınız, beni en çok çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi" sözleriyle sosyal medyaya damga vurmuştu.

MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Röportajın yapıldığı dönem 13 yaşında olan Kaan Kavrayış, büyüdü.

Teknelere olan hayranlığından dolayı denizcilik mesleği yapması beklenen Kaan Kavrayış’ın Fransa’da havacılık okuyup pilot öğrenildi.