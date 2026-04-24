Teknedeki kavga ölümle bitmişti! 3 sanık hakkında tahliye kararı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada Arda Deniz Onat’ın (20) ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu 3 sanığın yurt dışı yasağıyla tahliyelerine karar verildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Volkan Coşkun Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Arda Deniz Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olaya ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Coşkun Volkan Canfedai ve Selim Yetkin hakkında 'taksirle ölüme neden olma', Sinan Yetkin hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlarından dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları ile hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın ailesi ve Onat ailesinin avukatı Anıl Aba salondaki yerlerini aldı. Duruşma öncesinde adliye binası önünde toplanan bir grup, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı.

Duruşmada, sanıklar, ifadelerinde 9 aydır tutuklu olmaları nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldıklarını belirtip, tahliyelerini istedi. Sanıkların dinlenmesinin ardından hakim kararını açıklayıp, Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Volkan Coşkun Canfedai'nin yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verip, duruşmayı erteledi. Kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Onat'ın yakınları adliye binasında sinir krizi geçirdi.

'KARARA İTİRAZ

Onat ailesinin avukatı Anıl Aba, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada yargı sürecinin devam ettiğini belirtip, karara itiraz edeceklerini söyledi. Aba, Arda Deniz Onat'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurum'undan gelecek raporunun ardından dosyanın ağır ceza mahkemesine taşınmasını beklediklerini kaydetti.

