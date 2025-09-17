HABER

TEKNOFEST İstanbul'da Togg'un yeni modeli T10F tanıtıldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2'nci akıllı cihazı T10F’yi TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşlara tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geçen hafta Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı 2'nci cihazı T10F, TEKNOFEST İstanbul'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Togg'un özellikle yeni modeline yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

T10F'nin sürüş koltuğuna oturan vatandaşlardan Yasin Karabulut, aracın yerli olmasının kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Bu model daha da kullanışlı olmuş. Diğeri bence biraz daha orta yaşa hitap ederken bu yeni model daha genç kesime hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şirin ise T10F gibi sedan modellerini daha çok sevdiğini anlatarak, "Bu biraz daha genç işi. Diğeri yani yapısından dolayı ve büyüklüğünden dolayı daha iş tarafında kullanışlı görülürken bu daha gençlere yönelik spor bir araba şeklinde." diye konuştu.

Togg'un Türkiye'de üretilen bir otomobil olmasının çok gurur verici olduğunu vurgulayan Yusuf Güven ise şöyle konuştu:

"Hem dijital olarak hem de sürüş bakımından çok güzel bir araba. Ayrıca sedan bir araç olması da özellikle ben gibi otomobilseverleri etkiledi. İnşallah güzel satış başarılarına ulaşır hem Türkiye'de hem yurt dışında. Özellikle hem yatırımcılarımıza hem mühendislerimize çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları emeklerden ve kaynaklardan dolayı. İnşallah süregelen şekilde bu arabaların daha küçük ya da büyük modellerini de yollar da görmek isteriz."

