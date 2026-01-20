HABER

Artvin'de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu

Artvin’in Şavşat ilçesinde ’Meks’ isimli bekçi köpeği, gece köye inen 6 kurda karşı koyarak kurtları köyden uzaklaştırdı.

Artvin’de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu

Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde aç kalan 6 kurda karşı koyan bekçi köpeğinin cesareti dikkat çekti. Gece saatlerinde köye inen kurtlar, Cemil Alagöz’e ait ’Meks’ isimli köpeği gözüne kestirdi. Köy çevresinde yiyecek arayan kurtlar, kulübesinde bağlı bulunan köpeğin yanına kadar yaklaştı.

Artvin'de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu 1

Ancak beklenmedik bir şekilde kulübesinden fırlayan Meks, üzerlerine yürüyerek 6 kurda meydan okudu. Cesur bekçi köpeği, kurtlarla bir süre boğuşarak köyden uzaklaştırmayı başardı. Köpeğin havlama ve boğuşma seslerini duyan sahibi Cemil Alagöz dışarı çıkarken, kurtlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayda köpeğin zarar görmezken köpeğin kulübesine çit çeken aile güvenlik önlemlerini artırdı.

Yaşanan o anlar ise, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Artvin'de cesur bekçi köpeği 6 kurda meydan okudu 2

Kaynak: İHA

