Kulp’ta kar esareti: Pazar esnafının büyük çoğunluğu tezgah açamadı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini 3 gündür esir alan yoğun kar yağışı ticari hayatı durma noktasına getirdi. İlçenin en büyük pazarlarından olan salı pazarı bu hafta kurulamazken, ürününü satmaya gelen az sayıda esnaf teneke içinde yaktıkları ateşle nöbet tuttu.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde günlerdir etkili olan ağır kış şartları, günlük yaşamı ve yerel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe genelinde üç gündür aralıksız süren kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar nedeniyle, vatandaşların en önemli alışveriş noktası olan semt pazarları da nasibini aldı. Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde her hafta binlerce vatandaşın uğrak noktası olan ve yüzlerce tezgahın kurulduğu salı pazarı, bu hafta kar engeline takıldı. Caddelerin kar ve buzla kaplı olması nedeniyle pazar esnafının büyük çoğunluğu tezgah açamadı. Normal şartlarda sabahın erken saatlerinde başlayan pazar hareketliliği, yerini karla kaplı sessiz bir bekleyişe bıraktı.

Zorlu hava koşullarına rağmen ekmek parası için pazar yerine gelen az sayıda esnaf ise tezgah açmak yerine kamyonet kasalarından satış yapmaya çalıştı. Özellikle narenciye ve kışlık sebze getiren esnaf, müşteri beklerken dondurucu soğuktan korunmak için teneke varillerin içinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Pazar esnafından Hasan Yıldız, kış şartlarının bellerini büktüğünü belirterek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

’’Biz her hafta salı günü buraya gelir, tezgahımızı kurar, rızkımızı arardık. Ancak son iki haftadır Kulp’ta kış çok çetin geçiyor. Geçen hafta da zorlandık, bu hafta ise kar ve buzlanma nedeniyle tezgah açacak yer bile bulamadık. Soğuk hava hem ürünü donduruyor hem de vatandaşı dışarı çıkarmıyor. Çoğu arkadaşımız gelemedi, gelenler de ateş başında ısınarak günü kurtarmaya çalışıyor. Satışlarımız durma noktasına geldi."

Kaynak: İHA

Diyarbakır
