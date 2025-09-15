TEKNOFEST İstanbul için geri sayım başladı: Teknoloji tutkunları Atatürk Havalimanı'nda buluşacak

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Festival, yarışmalar, gösteriler ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek etkinliklerle dolu olacak.

Türkiye'nin gururu TEKNOFEST, bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul, havacılık, uzay ve yapay zeka gibi alanlardaki son yenilikleri gözler önüne serecek.

Bu yılki TEKNOFEST, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve onları bu alanda kariyer yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Roket yarışmalarından model uydu projelerine, insansız hava araçlarından yapay zeka uygulamalarına kadar 50'den fazla farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon TL'nin üzerinde ödül ve 75 milyon TL'den fazla malzeme desteği için kıyasıya mücadele edecekler. Yarışmalar, ilkokuldan lisansüstü seviyesine kadar her yaştan öğrenciye açık olacak.

Festival boyunca sadece yarışmalar değil, aynı zamanda çeşitli hava gösterileri, konserler, seminerler ve paneller de düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk gibi akrobasi ekiplerinin nefes kesen gösterileri, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, girişimcilik stantları da festival alanında yer alacak ve genç girişimciler, projelerini yatırımcılara tanıtma fırsatı bulacaklar. TEKNOFEST İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin de bir vitrini olacak. Savunma sanayiinden enerjiye, sağlıktan ulaşıma kadar birçok farklı sektörde geliştirilen yerli teknolojiler, festivalde sergilenecek. Ziyaretçiler, bu teknolojileri yakından tanıma ve geliştiricileriyle sohbet etme imkanı bulacaklar.

TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Ardından TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği ile denizcilik alanındaki yerli ve milli teknolojiler sergilenmişti. Bu etkinlikler, Türkiye'nin teknoloji alanındaki iddialı hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. TEKNOFEST İstanbul'a ulaşım da oldukça kolay olacak. Atatürk Havalimanı'na toplu taşıma araçlarıyla veya özel araçlarla rahatlıkla ulaşılabilir. Festival organizasyon komitesi, ziyaretçilerin konforu için gerekli tüm önlemleri almış durumda.

TEKNOFEST İstanbul, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini sergileyen ve gençleri bu alana yönlendiren önemli bir etkinlik. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan bu büyük buluşmayı kaçırmayın. Teknolojiye meraklıysanız, TEKNOFEST size ilham verecek ve geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak.