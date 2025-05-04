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TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) eski Ercan Havalimanı’ndaki 4 gün süren etkinliklerin ardından kapanış töreniyle sona erdi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

ÖDÜL ALAN BAZI TAKIMLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: ŞENTEK

Turizm Teknolojileri Yarışması (Lise Seviyesi) Üçüncüsü: HasCode

Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: MCT Sensor Merkutech

Turizm Teknolojileri Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Üçüncüsü: HotelMind

TÜBİTAK:

Sosyal İnovasyon Yarışması (İlkokul Seviyesi) İkincisi: TEKNO KAFALAR, Üçüncüsü: DÖNENCE

Sosyal İnovasyon Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: JCCryption, Üçüncüsü: TEKNO-SİNYAL

Sosyal İnovasyon Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: 3A 1E TAKIMI, Üçüncüsü: LingoLee

Sosyal İnovasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) İkincisi: EmpowerX, Üçüncüsü: ICARUS

CEZERİ:

Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Lise Seviyesi) Birincisi: Flytech, İkincisi: KTP Kılıçarslan Akıncıları, Üçüncüsü: Ekinopter

Uçan Araba Simülasyon Yarışması (Üniversite ve Üzeri Seviyesi) Birincisi: Elufy, İkincisi: EKSTREMUM, Üçüncüsü: ZEROWING

T3 Vakfı:

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Ortaokul Seviyesi) İkincisi: AlpRoboticTeam, Üçüncüsü: RoboYıldırım

TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması (Lise Seviyesi) İkincisi: Çarşamba, Üçüncüsü: TEKNO Bursa

T3 Vakfı:

Tarım Kategorisi İkincisi: Quantum, Üçüncüsü: EMU AGROBOTIX,

Çevre ve Enerji Kategorisi İkincisi: Akriha Altay, Üçüncüsü: Xudaferin BHOS

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teknofest kktc
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