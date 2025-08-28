HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEKNOFEST Mavi Vatan festivali yarından itibaren halka açık olacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, "mavi vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Halka açılış tarihi öne çekilen festival, yarından itibaren halka açık olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan festivali yarından itibaren halka açık olacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. "Mavi vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemilerinin sergilendiği festivalde, yerli ve milli ürünler firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan festivali yarından itibaren halka açık olacak 1

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin halka açılış tarihi öne çekildi. Festival, yarından itibaren halka açık olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan festivali yarından itibaren halka açık olacak 2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarıSon 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı
Vatandaşlar yaralının kopan kulağını böyle aradıVatandaşlar yaralının kopan kulağını böyle aradı

Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar Teknofest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

iPhone 17 serisi geliyor! İşte çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

iPhone 17 serisi geliyor! İşte çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Cinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandı

Cinsel saldırıda bulunan polise verilen ceza onandı

Metrelerce yükseklikte boşanma pazarlığı!

Metrelerce yükseklikte boşanma pazarlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.