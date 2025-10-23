Teknoloji devinden çarpıcı karar! Yüzlerce kişi etkilenecek

Yapay zekâ alanında kıyasıya rekabet devam ederken, teknoloji devleri iç yapılarını da yeniden şekillendiriyor. OpenAI ve Google gibi rakipleriyle yarışan Meta, bu kez yapay zekâ ekibinde beklenmedik bir adım attı.

META, 600 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARIYOR

Meta’nın baş yapay zekâ sorumlusu Alexandr Wang, çalışanlara gönderdiği bir notta şirketin “süper zekâ laboratuvarı”ndaki yaklaşık 600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Meta, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti; ancak TechCrunch’a haberi doğruladı.

BİRÇOK KİŞİYE MİLYONLARCA DOLAR TEKLİF ETMİŞTİ

Meta, OpenAI, Anthropic, Google ve diğer şirketler en güçlü yapay zekâ sistemlerini geliştirme yarışına girerken, Meta yaz aylarını oldukça yoğun bir işe alım süreciyle geçirdi. Şirket, rakiplerinden 50’den fazla araştırmacıyı milyonlarca dolarlık maaş teklifleriyle bünyesine kattı. Ancak OpenAI CEO’su Sam Altman, “en iyi çalışanlarımızdan hiçbiri bu teklifleri kabul etmedi” dedi.

Wang, çalışanlara gönderdiği notta. “Ekibimizin boyutunu küçülterek karar alma süreçlerinde daha az görüşmeye ihtiyaç duyacağız; her birey daha fazla sorumluluk üstlenecek, daha geniş bir etki alanına sahip olacak,” diye yazdı.

Meta’nın toplam çalışan sayısını ciddi biçimde azaltmaktan ziyade, iş gücünü yeniden organize ettiği görülüyor.